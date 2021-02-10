Москва, , 12:11 — REGNUM Россия будет проигрывать войну с бедностью, даже если ее население не будет беднеть. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 февраля заявил председатель Мурманского отделения «Партии Роста», предприниматель Николай Пальченко, комментируя высказывание лидера «Справедливой России», депутата Госдумы РФ Сергея Миронова о том, что РФ проиграла борьбу с бедностью.

«Будущее любой страны зависит от её способности создать средний класс. Тут Миронов прав. Мы проигрываем борьбу с бедностью, даже если население России не будет беднеть. Оно и так бедное, — сказал Пальченко. — В первую очередь средний класс должен создаваться среди малого бизнеса, который на сегодняшний день в экономике России занимает нишу в два-три раза меньшую, чем в тех странах, за будущее которых можно не беспокоиться».

По словам Пальченко, единственный способ создать в России средний класс — это радикально изменить экономическую модель государства в целом и кредитно-денежную политику в частности.

«Дать малому и среднему бизнесу доступ к нормальному кредитному продукту, нарастить в стране реальную денежную массу, в том числе решив проблему бегства капиталов за рубеж, децентрализовать экономику — предотвратить отток капиталов и людей из периферии в центр, создать наконец-то инфраструктуру для внедрения инноваций и так далее. Иными словами, сделать ровным счетом всё то, что сделали абсолютно все страны, добившиеся успеха», — сказал бизнесмен.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее предприниматель Аркадий Мурзаев заявил, что большинство жителей России, оказавшихся за чертой бедности, попали в такую ситуацию отнюдь не по собственному желанию.

Читайте ранее в этом сюжете: Жители РФ будут беднеть, если их продолжат считать «новой нефтью» – прогноз