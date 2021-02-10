Ставрополь, , 12:08 — REGNUM В Ставропольском крае попался на налоговом преступлении на сумму более 200 млн рублей предприниматель в сфере строительства. В течение трех лет он скрывал эту сумму от налоговой, занижая объемы прибыли, сообщили в пресс-службе СКР по региону.

По данному факту возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. Уже установлено, что генеральный директор ООО «Стройподряд» решил сэкономить на налоге на добавленную стоимость и налоге на прибыль, предоставляя фиктивные декларации в налоговый орган.

В настоящее время правоохранительные органы предпринимают меры по возмещению ущерба, нанесенного главой компании.

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