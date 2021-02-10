Москва, , 11:48 — REGNUM Большинство жителей России, оказавшихся за чертой бедности, попали в такую ситуацию отнюдь не по собственному желанию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 февраля заявил член политсовета Ростовского регионального отделения «Партии Роста», предприниматель Аркадий Мурзаев. Так он прокомментировал высказывание лидера «Справедливой России», депутата Госдумы Сергея Миронова о том, что в РФ проиграна борьба с бедностью.

«В России не такая структура бедности, как в Европе. Большинство из тех, кто живет за чертой бедности, оказались в такой ситуации отнюдь не по собственному желанию! Либо нет работы, либо существующий размер оплаты труда не обеспечивает достойную жизнь. При этом нашему государству очень повезло с гражданами. Вместо того, чтобы требовать повышения благосостояния, они сами как-то крутятся, что-то находят и выживают, не надеясь на барскую милость свыше. Даже терпеливо сносят введение налога на самозанятых, — сказал Мурзаев. — В последнее время широко распространилось высказывание, что «граждане России — это новая нефть», то есть источник для выкачивания средств из народа в пользу различных структур, в том числе входящих в систему государственного управления».

Как пояснил Мурзаев, если и дальше сохранять такой подход, то обеднение граждан страны продолжится.

«На самом деле в РФ никакой борьбы с бедностью реально не велось, — посетовал Мурзаев. — Если под такой борьбой не понимать различные пафосные декларации и заявления. Поэтому нельзя проиграть то, что не велось. Мы многие годы слышим о стабильных макроэкономических показателях, курсе рубля, росте золотовалютных резервов, рекордной добыче углеводородных энергоносителей, о размерах Фонда национального благосостояния и так далее. А людям, то есть нам всем, что с этого, кроме моральной гордости? Неужели при таких достижениях за все это время нельзя было поднять уровень жизни малообеспеченных граждан?»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что власти РФ не прилагали «сверхусилий» для преодоления бедности.

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