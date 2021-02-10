Москва, , 11:49 — REGNUM Государственный обвинитель запросил семь лет колонии общего режима для бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, который обвиняется в растрате 7,5 млн рублей. Об этом 10 февраля сообщила адвокат экс-губернатора Лариса Мове.

«Гособвинение запросило 7 лет колонии», — приводит ее слова РИА Новости.

Также Мове указала, что, по ее мнению, такой приговор с учетом возраста (73 года) и состояния здоровья Ишаева может быть «равносильным смертной казни».

При этом она уточнила, что оглашение приговора пройдет 16 февраля и отметила, что Ишаев не признал своей вины.

Напомним, в декабре минувшего года Виктор Ишаев был госпитализирован с сердечным приступом, в результате чего несколько судебных заседаний были перенесены.