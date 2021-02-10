Кемерово, , 11:40 — REGNUM Арбитраж Кемеровской области 3 марта 2021 года начнёт рассматривать банкротный иск к ООО «Шахта «Бутовская», которое специализируется на добыче коксующегося угля подземным способом. Претензии к угледобытчику возникли у компании «СибТур», передаёт ИА REGNUM.

Очистной комбайн — Шахта Afedchenko

Исковое заявление «СибТура», созданного в августе 2020 года в Кемеровской области для работы в гостиничной сфере, поступило в суд 3 февраля 2021 года. 9 февраля иск приняла к производству судья Лазарева. В качестве временного управляющего предложен Максим Черешко — член союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Альянс» из Нижнего Новгорода.

«Заявление мотивировано наличием просроченной свыше трёх месяцев кредиторской задолженности в размере 1 077 922 рубля 93 копейки, в том числе: 735 631 рубль 76 копеек основного долга, 337 422 рубля 37 копеек неустойки, 4 868 рублей 80 копеек расходов по уплате государственной пошлины по иску. Задолженность подтверждена вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Кемеровской области от 27 марта 2020 года», — отмечается в материалах дела.

В упомянутом иске истцом была другая компания, выигравшая дело о взыскании долга за оплаченный товар, но в октябре 2020 года ООО «СибТур» стало её процессуальным правопреемником.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Шахта «Бутовская» учреждено в апреле 2000 года. Уставный капитал — более 83 тыс. рублей. Владелец с 2017 года — ПАО «Кокс», а управляет активом — ООО «УК «Промышленно-металлургический холдинг» из Москвы, также принадлежащее компании «Кокс». Шахта ведёт работы на участке Чесноковский Кемеровского угольного месторождения.

На сайте ПАО уточняется, что общество является одним из крупнейших в России производителей и экспортеров металлургичес­кого кокса. В холдинг входит и ООО «Шахта им. С. Д. Тихова», а также ряд иных предприятий. Президент актива — Евгений Зубицкий, который в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2019» занимал 191-е место. В публикации журнала он же указан как основной владелец ПАО «Кокс».