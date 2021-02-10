Москва, , 11:36 — REGNUM На территории РФ надо создавать такие условия, при которых производителям зерна и других сельскохозяйственных культур будет выгодно не вывозить свою продукцию за рубеж. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 февраля заявил член регионального отделения «Партии Роста» в Самарской области, глава крестьянско-фермерского хозяйства Кирилл Ермоленко. Так он прокомментировал высказывание руководителя Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергея Юшина о том, что ограничение экспорта зерна из РФ даст возможность производителям мяса не сокращать производство и сохранить приемлемый уровень рентабельности.

«Я полностью соглашусь с данным утверждением, так как любые заградительные меры на вывоз зерна спровоцируют аграриев перейти на другие виды зерновых/бобовых или же масличных культур, в том числе и кормовых. Я думаю, не нужно пояснять, какую стимуляцию получат животноводы, если у них появятся возможности купить более дешевые корма в зиму, — сказал Ермоленко. — С другой стороны, производители зерна, не получившие свою прибыль, задумаются о переводе зерновых в мясо. Схема несложная: закупается КРС мясных пород для заключительного откорма, и в течение 90−120 зерно переводится в «живую говядину». Опять же скот для откорма тоже надо где-то покупать. И опять местные фермы с полным циклом воспроизводства КРС мясного направления получат большой спрос на свою продукцию».

По словам Ермоленко, в России следует стимулировать предприятия переработки.

«Можно воспользоваться опытом тех компаний, которые работают с масличной семечкой. На сегодняшний день мы вторые экспортеры подсолнечного масла в мире, и практически никому неинтересно вывозить саму подсолнечную семечку дальше своего региона», — сказал Ермоленко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, цена российской пшеницы с октября по декабрь 2020 года выросла на 20%, а в начале января — ещё прибавила 10%.

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