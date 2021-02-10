Москва, , 11:33 — REGNUM Федеральное агентство по туризму продолжит в 2021 году оказывать меры поддержки турбизнесу. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Меры поддержи российскому турбизнесу будут разделены на три основных блока. Первый блок работы — продолжение программы туристического кешбэка, которая в 2020 году позволила избежать банкротств многих турагентств.

Второй блок — диверсификация потоков на внутренних направлениях и поддержка малого и среднего турбизнеса грантами. Третий блок — более долгосрочный проект, касающийся инвестиционной активности — создания курортов и развития гостиничной инфраструктуры.

ИА REGNUM сообщало, падение оборота российской туристической отрасли по итогам 2020 года составит 60% по сравнению с 2019 годом.

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