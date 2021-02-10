Чебоксары, , 11:18 — REGNUM В Чувашии планируют создать службу обеспечения деятельности органов власти, которая будет заниматься обслуживанием административных зданий. Она будет создана за счёт реорганизации автобазы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующий проект был поддержан сегодня, 10 февраля, на заседании республиканского правительства.

Руководитель администрации главы республики Вячеслав Борисов отметил, что проект разработан «во исполнение задачи, поставленной главой Чувашии, по централизации всех объектов хозяйственного обслуживания — административных зданий и помещений, занимаемых органами исполнительной власти».

«Эта задача будет реализована путём преобразования «Автобазы администрации главы Чувашской Республики» в «Республиканскую службу обеспечения деятельности государственных органов Чувашской Республики». Все эксплуатационно-хозяйственные вопросы, которыми занимаются сами министерства и ведомства Чувашской Республики, будут возложены на это автономное учреждение», — сказал Вячеслав Борисов.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе также реорганизуют автономное учреждение «Информационный туристский и культурный центр Чувашской Республики». На его базе создадут автономное учреждение «Агентство по развитию туризма и индустрии гостеприимства Чувашской Республики». Функции по организации культурных мероприятий передадут государственной филармонии.

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