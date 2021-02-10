Москва, , 11:15 — REGNUM Система налогового администрирования благополучно охватила значительное число самозанятых в России. Об этом 10 февраля заявил глава Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«Сегодня по сути в режиме реального времени мы обрабатываем огромные массивы информации в отношении 157 млн человек, включая иностранных граждан. В отношении 3,4 млн компаний, в отношении 3,7 млн индивидуальных предпринимателей и, наверное, могу себе позволить не без гордости сказать, что в отношении 1,7 млн самозанятых», — заявил Егоров.

«То, что раньше ставилось под сомнение как возможный институт для развития, сегодня совершенно очевидно, с моей точки зрения, доказал свою состоятельность, и люди проголосовали своим добровольным участием в этом налоговом режиме», — указал он.