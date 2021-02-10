Москва, , 11:14 — REGNUM Рекомендации Международного валютного фонда (МВФ) для России не обязательны к исполнению. Министерство финансов и Банк России давно ничего не должны фонду. Россия проводит суверенную внешнюю и экономическую политику, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Более того, именно на МВФ лежит часть ответственности за провал рыночных реформ во времена Бориса Ельцина. Ваучерная приватизация и дефолт 1998 года навсегда остались в памяти российских граждан.

А, главное, сгоревшие в огне гиперинфляции советские сберкнижки. Было бы неплохой идеей, если бы МВФ выплатил компенсации советским вкладчикам.

Склоняюсь к мнению, что ключевая ставка Банка России является заниженной. И, естественно, ее дальнейшее снижение — это очень плохая идея.

При инфляции в 4−5%, справедливый уровень ключевой ставки Банка России составляет 6−7%. Заниженная ставка — это часть политики слабого рубля и разогрева инфляции. Она уничтожает мотивацию к традиционным сбережениям.

Рядовые граждане массово закрывают банковские вклады и инвестируют в акции, недвижимость, золотые и серебренные инвестиционные монеты. На Мосбирже уже почти 10 млн частных брокерских счетов.

При этом на фоне санкционных рисков вложения в акции можно отнести к высокорискованным. Западные санкции в случае негативного сценария могут легко обнулить сбережения граждан РФ, — высказал своё мнение экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, Банку России в 2021 году стоит снизить ставку еще на 0,5 п.п., говорится в заключении миссии Международного валютного фонда (МВФ) по итогам консультаций с российскими властями.

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