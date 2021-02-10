Тюмень, , 11:11 — REGNUM В Тюменской области налоговые сборы в консолидированный бюджет РФ выросли в 2020 году к уровню 2019 года на 0,7% и составили более 220 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФНС России.

При этом размер налоговых поступлений составил более 145,2 млрд рублей, что ниже уровня поступлений за 2019 год на 0,6%.

В бюджет Тюменской области объём поступлений в 2020 году уменьшился к уровню 2019 года на 5,9% и составил 82,8 млрд рублей.

Сокращение поступлений в региональную казну в налоговой инспекции поясняют влиянием пандемии коронавируса на экономическую ситуацию.