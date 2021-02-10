Самара, , 11:07 — REGNUM Самарский государственный медицинский университет и Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королёва намерены создать совместную лабораторию по биомедицинским системам. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Сообщается, что университеты намерены объединить усилия для реализации совместных проектов, включая проекты в сфере IT-медицины. Это направление сейчас является одним из ключевых направлений программы работы научно-образовательного центра «Инженерия будущего».

Отмечается, что основной работой этой лаборатории станут не столько научные исследования, сколько реализация проектов практической направленности, которые интересны потребителю: их планируют выводить на рынок. А в качестве индустриальных партнёров лаборатории будут выступать предприятия реального сектора экономики.

Ученые намерены работать над решением следующих задач: создавать методы и программное обеспечение для интеллектуального анализа больших массивов биомедицинских данных, осуществлять спектральный анализ сыворотки крови для диагностики злокачественных новообразований, выполнять оптическую биопсию тканей человека для неинвазивной диагностики социально значимых заболеваний. Кроме этого, специалисты намерены вести работу по моделированию биомеханики мелких суставов и оптимизации конструктивных особенностей эндопротезов, а также заниматься разработкой онкологических эндопротезов, осуществлять магнитно-импульсную обработку лекарственных препаратов.

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