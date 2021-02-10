Якутск, , 11:10 — REGNUM Якутия на пороге большой стройки — в 2021 году начнётся строительство моста через реку Лена, заявил в интервью РИА Новости глава республики Айсен Николаев.

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«Коронавирус на этот проект никак повлиять не может, потому что активная фаза строительства начнётся только в этом году, когда основные проблемы пандемии останутся уже в прошлом. Мост попал во все стратегические документы планирования нашей страны, он прошёл в том числе межведомственную рабочую комиссию при Минтрансе РФ. У проекта появился финансовый партнёр в лице Сбербанка, который подписал кредитную линию с нашими концессионерами — выделит более 25 млрд рублей. Также принято решение по финансированию на уровне республики, в бюджете уже заложены необходимые средства на строительство моста.

Остался единственный вопрос — по размерам и срокам выделения капитального гранта со стороны РФ. Здесь нет споров о том, будет он или не будет. Вопрос заключается в механизмах финансирования проекта», — сказал Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, Айсен Николаев, председатель правления Сбербанка Герман Греф, генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов и председатель Совета директоров Группы «ВИС» Игорь Снегуров 17 декабря 2020 года подписали соглашение, согласно которому Сбербанк выступит финансовым партнёром концессии по строительству моста через реку Лена.

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