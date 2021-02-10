Чебоксары, , 10:53 — REGNUM В Чувашии сегодня, 10 февраля, члены республиканского правительства поддержали установление величины прожиточного минимума на 2021 год. Показатель останется на уровне третьего квартала 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Согласно изменениям в законодательстве, с 2021 года прожиточный минимум утверждается на один год, а не на квартал, как было ранее. В связи с этим в республиканском министерстве труда и социальной защиты предложили установить прожиточный минимум на душу населения в целом по Чувашии на уровне 9 804 рублей, для трудоспособного населения — в размере 10 414 рублей, для пенсионеров и детей — соответственно 8 466 рублей и 9 883 рубля.

Данные величины соответствуют уровню третьего и четвёртого кварталов 2020 года. Прожиточный минимум не стали менять по итогам четвёртого квартала, потому что региональный закон запрещает его снижать. В ином случае с учётом динамики цен он мог бы быть снижен на 150 рублей (или на 1,5%) и составить 9654 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, величина прожиточного минимума влияет на оказание различных мер социальной поддержки.

Напомним, что на заседании правительства также определили размер государственной поддержки жителям, которые относятся к детям войны, на оплату жилья и коммунальных услуг. Он составит 25%.

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