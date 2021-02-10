Брюссель, , 10:47 — REGNUM В конце прошлого года ЕС и Китай заключили Всеобъемлющее соглашение о сотрудничестве в области инвестиций (ВСИ), в рамках которого даны гарантии справедливой конкуренции на европейском и китайском рынках. Тем не менее может оказаться так, что этот документ больше не отвечает требованиям современности, пишет бывшая исполняющая обязанности заместителя торгового представителя США Венди Катлер в статье, вышедшей 9 февраля в Project Syndicate.

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По словам Катлер, когда в 2013 году начались переговоры по соглашению, толк в документе был, однако сегодня он уже неспособен стать ответом на тот вызов, который «для глобальной экономики представляет Китай». Не в последнюю очередь это связано с тем, что договор был подписан непосредственно перед инаугурацией Джо Байдена, поэтому он может стать препятствием для Вашингтона, стремящегося создать коалицию единомышленников для ответа на китайский вызов.

«На бумаге участники переговоров от ЕС добились определенного прогресса в таких важных областях, как доступ к рынкам, либерализация инвестиций и устойчивое развитие. Но может ли такое постепенное двустороннее соглашение, как ВСИ, действительно урегулировать экономические отношения с сегодняшним Китаем?» — задается вопросом бывший чиновник министерства торговли США.

Безусловно, ЕС обеспечил доступ к рынкам в важных секторах, включая электромобили, облачные компьютерные технологии, финансовые услуги и здравоохранение, в основном за счет ослабления ограничений справедливости. Однако пока достоянием общественности не стали подробные приложения к соглашению, поэтому еще неизвестно, какие из этих обязательств являются совершенно новыми. Вполне возможно, что сделка в значительной степени лишь кодифицировала шаги, которые Китай уже предпринял для расширения доступа на свой рынок, либо через собственные инвестиционные законы и постановления, либо на специальной основе.

Более того, иностранные компании часто сталкиваются с рядом других нормативных препятствий, которые они могут преодолеть, только получив разрешение от нескольких китайских правительственных агентств. Согласно последнему опросу Американо-китайского делового совета, проведенному весной прошлого года, получение лицензий и связанных с ними разрешений является шестой по значимости проблемой, с которой сталкиваются американские компании при работе в Китае.

«В любом случае содержание ВСИ — это только часть истории: Китай часто игнорирует свои двусторонние обязательства», — отметила бывшая исполняющая обязанности заместителя торгового представителя США.

В качестве примера она привела Австралию и Южную Корею, в отношении которых после враждебных к себе шагов Китай ввел ряд ограничений.

Попытка устранить в рамках ВСИ рыночные перекосы, вызванные ручным подходом китайского правительства к управлению экономикой, также сомнительна. Поскольку китайские фирмы получают крупные субсидии и другую официальную финансовую помощь, иностранным компаниям становится всё труднее конкурировать с китайскими фирмами как в Китае, так и в третьих странах, и эта тенденция будет нарастать. В июле прошлого года председатель КНР Си Цзиньпин пообещал «усилить финансовую поддержку участников рынка».

Чтобы устранить эти искажения, ВСИ включает положения о повышении прозрачности субсидий, связанных с услугами. Но его механизм обсуждения других вредных субсидий — где и заключаются некоторые из самых серьезных проблем — не имеет юридической силы.

«В лучшем случае ВСИ окажется чем-то, недостаточным по масштабам и запоздалым. То же самое можно сказать и о «первой фазе» торговой сделки администрации Дональда Трампа, которая вступила в силу год назад. Администрация Трампа заявила, что вместо того, чтобы решать важнейшие вопросы государственных субсидий и искажающей рынок роли государственных предприятий, они будут включены во «второй этап» переговоров, которые так и не начались», — указала Катлер.

По ее мнению, принимая решение об утверждении ВСИ, Европейский парламент и государства — члены ЕС должны хорошо подумать о том, как Китай пренебрегает своими торговыми и инвестиционными обязательствами, неформальным и непрозрачным образом ограничивает доступ иностранных компаний на рынок и грубо нарушает права человека. Из такой честной оценки можно сделать однозначный вывод: двусторонних соглашений недостаточно.

После четырех лет реализации программы Трампа «Америка прежде всего» понятно, что некоторые силы в ЕС хотят продемонстрировать, что блок имеет «стратегическую автономию» и может действовать самостоятельно. Но, если судить по истории, ни одна экономика не может заставить Китай изменить свое поведение в наиболее проблемных сферах — от чрезмерных субсидий и избыточных производственных мощностей до нарушений прав человека.

«Коллективный подход, основанный на эффективном трансатлантическом сотрудничестве, по крайней мере имеет больше шансов на успех», — заключила она.