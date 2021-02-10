Уфа, , 10:40 — REGNUM 130 млн рублей поступят в текущем году в Башкирию из федерального бюджета для поддержки социального предпринимательства. Об этом 10 февраля сообщила министр семьи, труда и социальной защиты населения региона Ленара Иванова на совещании в республиканском правительстве.

По ее словам, у работающих в данной сфере предпринимателей будет возможность получить до 500 тысяч рублей в виде грантов для реализации своих проектов.

Сообщается, что в настоящий момент в реестре поставщиков социальных услуг Башкирии состоят 204 организации. При этом вхождение в данный реестр носит заявительный характер.

Иванова сообщила, что перед чиновниками поставлена серьезная задача по выведению домов престарелых из тени. Кроме этого, нужно ввести данный бизнес в сферу контроля через его лицензирование.

По ее словам, данный вид бизнеса является востребованным, поскольку по предварительным подсчетам, около шести тысяч человек в Башкирии нуждаются в постоянном постороннем уходе. При этом в государственных интернатах проживает всего порядка двух тысяч человек. Около 1,5 тысяч человек проживали в ста частных домах престарелых, которые были выявлены в республике в ходе проверок.

«Это говорит о том, что бизнес в сфере социального обслуживания нужно развивать, и для этого предпринимателям нужно разъяснить правила игры, дать хорошие инструменты и поддержку. Мы готовы быть в авангарде в плане развития такого бизнеса», — сообщила она.

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