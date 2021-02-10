Москва, , 10:33 — REGNUM Принимая решение по ключевой ставке, Банк России должен ориентироваться не только на показатели инфляции, но и на экономическую ситуацию, которая весьма далека от идеала. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 февраля заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.

«При принятии решения относительно ставки ЦБ РФ вынужден ориентироваться не только на инфляцию, но и на экономическую ситуацию, а она далека от идеала. Рост российского ВВП в 2021 году на 3% может и не состояться, если рынок почувствует смену настроения мегарегулятора, — сказал Ордов. — В мире нет пока беспокойства относительно роста инфляции. ФРС США даже отказывается от жесткой взаимосвязи между превышением инфляции над таргетом, понимая, что в среднесрочной перспективе риск экономического коллапса гораздо выше, чем гиперинфляции. В России аналогично, отсутствие роста реальных доходов населения выбивает почву из-под основы инфляционных процессов».

При этом он уточнил, что инфляция, возможно, могла бы стать признаком оживления российской экономики.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Международный валютный фонд (МВФ) рекомендовал Банку России снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта в 2021 году.

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