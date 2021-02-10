Москва, , 10:27 — REGNUM Нефть остается вблизи максимумов начала 2020 года, хватаясь за отметку $61. После восьми сессий роста Brent демонстрирует небольшой нисходящий уклон в начале торгов 10 февраля, но пока воздерживается от более выраженной коррекции, а значит, уже в скором времени может вернуться к росту, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ситуация на рынке черного золота остается под контролем быков, а драйверы, толкающие фьючерсы в северном направлении, всё те же. Трейдеры продолжают закладывать в цену поддержку со стороны стран ОПЕК+ и восстановление спроса на фоне возвращения экономики к росту.

Ожидания одобрения пакета стимулов в США без участия республиканцев, которые продвигают фондовые площадки к рекордным максимумам, тоже остаются в силе.

Дополнительным фактором в пользу роста цен служит вчерашний отчет API, отразивший падение запасов сырой нефти в США на прошлой неделе на 3,5 млн баррелей против прогноза роста на 1,3 млн.

Так, если сегодня официальная статистика от минэнерго США подтвердит падение запасов, а возможно, и добычи, у покупателей появится еще один повод для краткосрочных покупок.

При этом техническая перекупленность продолжает накапливаться, угрожая дальнейшему ралли, вероятность угасания которого нарастает по мере подъема цен.

В случае фиксации прибыли Brent первым делом нацелится на уровень $60, который сейчас выступает в роли ближайшей поддержки, тогда как для покупателей первоначальной задачей является уверенное возвращение барреля за пределы отметки $61.

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