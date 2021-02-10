Калуга, , 11:05 — REGNUM Права более 1500 медицинских работников, которым доначислены и произведены выплаты на сумму свыше 30 млн рублей, защищены с начала пандемии COVID-19, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на прокурора Калужской области Константина Жилякова.

На заседании коллегии областной прокуратуры. Prokuror-kaluga.ru

Всего в 2020 году только по актам прокурорского реагирования более чем 6,5 тыс. работникам области выплачена заработная плата на сумму свыше 340 млн рублей. Надзорное ведомство за год активизировало работу по всем ключевым направлениям деятельности: выявлено свыше 43 тыс. нарушений закона, с целью их устранения внесено более 22 тыс. актов реагирования, к различным видам ответственности привлечено почти 12 тыс. лиц. Существенно повышена эффективность рассмотрения представлений. Почти на 30% чаще прокуроры предостерегали должностных лиц от нарушений закона. Также было принято более 1350 актов реагирования с целью устранения 1300 нарушений закона и восстановления прав граждан.

По мерам прокурорского реагирования обеспечено реальное восстановление прав детей-сирот, детей-инвалидов, учащихся образовательных учреждений. В результате принятых мер число детей, права которых восстановлены, возросло до 1102. С октября 2020 года по инициативе прокуратуры региона реализуется межведомственный план мероприятий «Калужская область-территория детства».

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