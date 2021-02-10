Мурманск, , 10:19 — REGNUM Госкорпорация «Росатом» объявила многомиллионный тендер с финишом на челябинском госпредприятии «Производственное объединение «Маяк». Подрядчика на третий этап выгрузки ядерного топлива из баков сухого хранения на объекте в губе Андреева, а также на подготовку его к транспортировке на переработку на «Маяк» определят 2 марта 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Начальная цена аукциона составляет 934 701 948,27 рубля при авансе 30%. Участникам потребуется обеспечение заявки в размере 4 673 509,74 рубля и обеспечение по исполнению контракта — более 196 287 409,14 рубля. Финансировать контракт будут средствами федерального бюджета.

Работы планируется провести в городе Заозерске Мурманской области. Завершить их выполнение должны не позднее 30 ноября 2022 года.

«Установлен запрет на допуск работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами за исключением лиц государств — членов Евразийского экономического союза», — отмечается в документации.

В 2021 году планируется подготовить три партии отработавшего ядерного топлива и ещё три в 2022 году.