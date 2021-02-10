Хабаровск, , 10:30 — REGNUM Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв 10 февраля провёл оперативное совещание по ситуации с поставками бензина в районы края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Читайте также: Власти Хабаровского края знают, кто создал бензиновый ажиотаж в ДФО

«Повышенный спрос на биржевых торгах спровоцировал сбои в определении объёмов бензина, который затем продают независимые трейдеры в районах.

Возник дефицит — в Ванино, Советской Гавани, в Ульчском районе. Виной тому — ошибки в планировании объёмов поставок всеми участниками рынка и неготовность в должном объёме обеспечивать спрос», — пояснил Дегтярёв.

Хабаровский глава добавил, что принимаются все меры по обеспечению топливом АЗС.

Ранее была направлена телеграмма зампредседателя правительства РФ Александру Новаку с просьбой принять меры по фиксации Хабаровским и Комсомольским НПЗ объёмов реализации топлива через биржу за одну торговую сессию с учётом потребности регионов Дальнего Востока. Акцентировали необходимость разработки нормативно-правового акта о субсидировании затрат на перевозку нефтепродуктов на Дальний Восток железнодорожным транспортом.

«Дочерние предприятия «Роснефти» выделят в ближайшие два дня резервные объёмы топлива независимым нефтетрейдерам Хабаровского края под самовывоз. Владельцам независимых АЗС нужно лучше планировать свою работу, — отметил врио губернатора. — Нет желания назначить виноватых. Надо, чтобы на каждой заправке был бензин. Бензин — товар, без которого экономика не работает. Не будет бензина — будет социальный взрыв. Кто от этого выиграет? Никто».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Михаил Дегтярёв раскритиковал нерасторопность профильных ведомств в первые дни бензинового ажиотажа и поблагодарил работников нефтеперерабатывающего завода, которые круглосуточно настраивали процесс выпуска топлива.