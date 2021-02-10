Москва, , 10:17 — REGNUM Капиталистическая экономика, помноженная на цифровизацию и автоматизацию, приводит к абсолютному контролю мирового капитала над общественным интересом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 февраля заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал высказывание лидера «Справедливой России» депутата Госдумы Сергей Миронов, посетовавшего на то, что РФ проиграла борьбу с бедностью.

«Борьба с бедностью имеет перманентный характер и является неотъемлемой частью «звериного оскала» рыночной экономики. Современные реалии свидетельствуют о том, что за последние 30 лет пропасть между богатыми и бедными в мире лишь расширялась, отправляя на самое дно всё большее и большее количество миллионов. Россия не стала исключением, а за последние 10 лет, может, даже и вошла в лидеры этого движения. Как говорится, «Гроздья гнева»: «Голодным и сытым тесно вместе», — сказал Ордов.

При этом он подчеркнул, что в России государство не прилагало «сверхусилий» для преодоления бедности.

«Благоприятная внешняя рыночная конъюнктура начала 2000-х годов сняла острые симптомы бедности 1990-х. Планы развития российской экономики были весьма амбициозными, но целевые ориентиры во многом так и остались исключительно на бумаге, не позволив перейти российской экономике в постиндустриальную фазу и к экономике знаний как современной форме экономического уклада, — сказал Ордов. — Бедность это результат нежелания реформироваться вслед за современными технологическими и социальными трендами, это плата за низкую эффективность и утрату конкурентоспособности».

По словам Ордова, сохранение текущего экономического статус-кво последние семь лет приводило к неизбежной эрозии уровня и качества жизни миллионов жителей РФ.

«Санкции становятся всё более чувствительными и деструктивными для перспектив российской экономики и начинают очевидным образом влиять на уровень доходов населения», — сказал Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Алексей Зубец жестко раскритиковал слова Миронова о проигранной борьбе с бедностью.

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