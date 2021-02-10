Тбилиси, , 10:08 — REGNUM Рост цен на электроэнергию в Грузии повлечёт за собой увеличение стоимости хлеба в апреле. С таким заявлением, как передает агентство «Новости-Грузия», выступил глава Ассоциации хлебопекарей Грузии Малхаз Долидзе на пресс-конференции.

Он отметил, что большинство производителей хлеба не попали в программу субсидирования, объявленную правительством. Государство обязалось покрыть половину разницы между старым и новым тарифами, но хлебопекарям не сообщили о том, как и где можно зарегистрироваться для получения субсидии. В результате в феврале они получили счета за электроэнергию, рассчитанные по новому тарифу, отметил он.

«Цена на хлеб не изменится до апреля, но позже всё-таки вырастет. Мы обещали государству, и мы должны выполнить это обещание, но повышение тарифа на электроэнергию отразится на себестоимости продукта и производстве», — сказал Долидзе.

Глава ассоциации добавил, что рост цен на хлеб начался бы раньше, если бы правительство не выделило производителями субсидии на покупку муки.

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