Москва, , 10:01 — REGNUM Следующее решение по расширению применения налога на дополнительный доход (НДД) не произойдёт в ближайшее время. Об этом в интервью KPMG заявил замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов.

«Нет, [расширение участников НДД в 2021 году] не планируется», — сказал Сазанов.

По его словам, следующее решение о расширении применения налога на дополнительный доход возможно, однако это может произойти не раньше 2024 года.

Кроме того, отметил представитель Минфина, возвращать адресные льготы, в том числе льготы по НДПИ, не планируется.