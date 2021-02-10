Иркутск, , 09:49 — REGNUM В Иркутской области, где в 2020 году из-за недостатка рабочей силы, которую спровоцировали ограничительные карантинные мероприятия по коронавирусу не были вовремя сданы ряд социальных объектов, хотят привлечь к сезонным работам осуждённых. Об этом, судя по записи в Instagram, губернатор Приангарья Игорь Кобзев говорил ходе встречи с заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний России Анатолием Якуниным.

По оценке губернатора, возможность привлечения труда осужденных помогло бы решить проблемы с недостатком рабочих рук.

«Сейчас более пяти тысяч человек можно привлечь на принудительные работы. Это было бы уместно в сельском и лесном хозяйстве, в строительстве дорог и социально-значимых объектов, а также на объектах РЖД и Газпрома», — пояснил Игорь Кобзев.

https://www.instagram.com/p/CLEHR8bJumO/

По его словам, Анатолий Якунин поддержал это предложение.

Как уже сообщало ИА REGNUM, поскольку российских аграриев беспокоит нехватка рабочих рук, правительство РФ поручило профильным министерствам проработать вопрос о привлечении иностранных граждан к сезонным сельскохозяйственным работам в 2021 году.

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