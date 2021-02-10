Лондон, , 09:48 — REGNUM Непростые политические отношения между Россией и Великобританией не сказались на товарообороте между двумя странами. Об этом говорят цифры, которые растут четвёртый год подряд, заявил посол РФ в Соединённом Королевстве Андрей Келин.

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По его словам, по итогам 2020 года объём торговли составил порядка $23 млрд, увеличившись на 15−20% по сравнению с предыдущим годом.

«Последовательный рост у нас идёт три-четыре года подряд», — подчеркнул российский дипломат.

Келин пояснил, что после выхода Великобритании из ЕС перестраивать договорно-правовую базу отношений Москвы с Лондоном не пришлось.

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«У нас отношения в экономической области с Великобританией весьма устоявшиеся, и они не подпадали под ту регулировку, которая касалась Евросоюза», сказал дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, Великобритания после 47 лет членства и через 4,5 года после референдума по Brexit вышла из Евросоюза в ночь на 1 февраля 2020 года. 1 января 2021 года был официально завершён переходный период по Brexit между Великобританией и ЕС. С 1 января начало действовать соглашение о торговле и сотрудничестве между Брюсселем и Лондоном. По условиям сделки Великобритания покинула единый рынок и таможенный союз ЕС, но между сторонами будет создана зона свободной торговли без пошлин и квот.

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