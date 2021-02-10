Уфа, , 09:46 — REGNUM В бюджет Башкирии предусмотрено поступление 127 млрд рублей федеральных средств. Об этом 10 февраля сообщил министр экономического развития и инвестиционной политики республики Рустам Муратов на заседании в правительстве региона.

По его словам, рост этого показателя в сравнении с прошлым годом составит 39% или 49,7 млрд рублей.

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров на совещании сообщил, что в 2021 году нужно очень жестко расставлять приоритеты и работать с точки зрения дополнительных расходов.

«Средства, которые мы привлекли из федерального бюджета должны осваиваться на 100%. Когда есть примеры, что их не освоили, — это, конечно, критически недопустимо», — заявил он.

Читайте ранее в этом сюжете: Саратовская облдума утвердила поправки в региональный бюджет