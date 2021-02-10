Москва, , 09:29 — REGNUM Намерение Минсельхоза РФ содействовать аграриям, обеспокоенным нехваткой иностранных рабочих для сезонных работ в 2021 году, может свидетельствовать о «вымывании» русского населения из аграрного сектора. Об этом в своем телеграм-канале сообщил доктор экономических наук Никита Кричевский. Комментируя поручение, которое вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко дала Минсельхозу, Минтруду и МВД, он также отметил:

«То, что шабашники из Китая возделывают приграничные пахотные земли, отправляя продукцию домой и повышая агроэкспорт, ни для кого не секрет. Но то, что рабочих рук критически не хватает в Волгоградской и Астраханской областях — относительная новость.

Даже в средней полосе стали возникать устойчивые поселения иностранцев, даже топография которых ведётся на родных для новых местных языках. Въезд иностранцам, скорее всего, разрешат. Но было бы неплохо одновременно затребовать у Минсельхоза план изменения устойчивой тенденции по вымыванию русского населения из аграрного сектора».

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Как уже сообщало ИА REGNUM, въезд иностранных граждан Россия ограничила из-за пандемии еще в марте 2020 года: запрет, изначально введенный до 1 мая, был продлен на неопределенный срок. О необходимости проработать вопрос привлечения иностранных рабочих для проведения сезонных работ в сельском хозяйстве сообщили в РБК со ссылкой на соответствующее поручение профильным министерствам и ведомствам.

С просьбой посодействовать привлечению иностранных рабочих в отечественный агропром к вице-премьеру обратился первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов. Также отмечается, что о дефиците рабочей силы из-за отсутствия мигрантов еще весной 2020 года предупреждали власти Астраханской и Волгоградской областей.

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