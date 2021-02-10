Сеул, , 09:24 — REGNUM В январе 2021 года экспорт информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) из Южной Кореи составил $16,3 млрд, что на 21,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства науки и информационно-коммуникационных технологий.

Согласно опубликованным данным данным, показатель продолжает расти на протяжении восьми месяцев подряд.

Как отметили в министерстве, данного показателя удалось достичь благодаря росту спроса на полупроводники, дисплеи и мобильные телефоны.

В частности, экспорт полупроводников вырос на 20,5%, дисплеев — на 32,1%, мобильных телефонов — на 76,3%. Объём поставок в Китай составил $7,4 млрд, во Вьетнам — почти $3 млрд, в США — $1,9 млрд.

В январе импорт информационно-коммуникационных технологий вырос на 21,7%, до $10,7 млрд. Профицит торгового баланса составил $5,5 млрд.