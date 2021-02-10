Москва, , 09:24 — REGNUM Российских аграриев беспокоит нехватка рабочих рук. Минсельхоз, Минтруд и МВД проработают вопрос о привлечении иностранных граждан к сезонным сельскохозяйственным работам в 2021 году, сообщает 10 февраля РБК.

Первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов ранее указал на потребность в иностранных рабочих. Сезонные работники-иностранцы, пояснил он, обладают нужным опытом, знаниями и навыками.

В Минсельхозе сообщили, что привлечь иностранцев к сезонным полевым работам просили представители некоторых регионов и отраслевого сообщества. Такие предложения Минсельхоз направил в Минтруд для проработки.

На фоне пандемии коронавируса Россия ещё в марте 2020 года ограничила въезд иностранцев. При этом, по оценкам РАНХиГС, до 500 тыс. иностранцев были задействованы в сельхозработах в РФ.

Больше всего потребность в рабочих руках в Волгоградской и Астраханской областях, где выращивают овощи. Для сезонных работ там нужны 22,3 тыс. иностранных рабочих, что составляет 58,4% от общей потребности.

В минувшем году сезонные работы прошли «в штатном режиме», но проблема с дефицитом иностранных работников полностью не решена, отмечает Хатуов. По оценкам регионов, в 2021 году нужны около 38,2 тыс. иностранных рабочих.

Местные работники, добавляет замминистра, не имеют нужного опыта и специальных знаний, тогда как на сезонные работы в поле годами приезжали рабочие бригады из ближнего зарубежья, в основном из Узбекистана и Таджикистана.

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