Чебоксары, , 08:59 — REGNUM В Чебоксарах подведомственное администрации города предприятие закупает внедорожник более чем за 2 млн рублей. Соответствующее извещение о проведении закупки опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком выступает акционерное общество «Водоканал» в Чебоксарах. Предприятию понадобился автомобиль KIA Sportage (или аналог) «с условием мены по программе «Трейд-ин». Согласно техническому заданию, это должен быть полноприводный чёрный автомобиль 2021 года выпуска мощностью двигателя 150 лошадиных сил. В комплектацию входят кондиционер, аудиосистема, климат-контроль и круиз-контроль,

Начальная (максимальная) цена договора определена в сумме 2 125 000 рублей. На иномарку выделялись средства предприятия.

Для участия в закупке была подана одна заявка, предложенная цена — 2 044 900 рублей. В документации отмечается, что закупка признана несостоявшейся «в связи с допуском к участию в закупке единственного участника».

«Заключить договор с единственным участником размещения заказа на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в закупке и закупочной документацией», — отмечается в протоколе.

Договор пока не заключен.