Чебоксары, 10 февраля 2021, 08:59 — REGNUM В Чебоксарах подведомственное администрации города предприятие закупает внедорожник более чем за 2 млн рублей. Соответствующее извещение о проведении закупки опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Заказчиком выступает акционерное общество «Водоканал» в Чебоксарах. Предприятию понадобился автомобиль KIA Sportage (или аналог) «с условием мены по программе «Трейд-ин». Согласно техническому заданию, это должен быть полноприводный чёрный автомобиль 2021 года выпуска мощностью двигателя 150 лошадиных сил. В комплектацию входят кондиционер, аудиосистема, климат-контроль и круиз-контроль,
Начальная (максимальная) цена договора определена в сумме 2 125 000 рублей. На иномарку выделялись средства предприятия.
Для участия в закупке была подана одна заявка, предложенная цена — 2 044 900 рублей. В документации отмечается, что закупка признана несостоявшейся «в связи с допуском к участию в закупке единственного участника».
Договор пока не заключен.