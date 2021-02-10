Владивосток, , 09:25 — REGNUM Представители России, Индии и Японии провели первый трехсторонний диалог по вопросам экономического, инвестиционного, научно-технического сотрудничества на российском Дальнем Востоке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минвостокразвития.

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Индийским коллегам интересны проекты в сфере лесной промышленности, энергетики, проекты по добыче и огранке алмазов и в IT-секторе.

Японская сторона в качестве приоритетных определила такие направления, как логистика, энергетический сектор, медицина, IT-технологии, смарт-сити, кооперация между университетами.

Российской стороне интересна агропромышленность, лесопереработка, портовая инфраструктура и медицинский сектор. Также обсуждалась возможность сотрудничества по созданию трансграничных терминалов по перевалке СПГ, нефти и угля. Отдельно обсудили вопрос взаимодействия в Арктической зоне РФ и развития Северного морского пути, в том числе по мерам привлечения иностранных инвесторов.

Индия стала одной из первых стран, открывших консульство во Владивостоке. В настоящее время индийские компании инвестировали порядка 15 млрд долларов в нефтегазовую сферу в РФ. По мнению экспертов из Японии, трехстороннее сотрудничество несет выгоду всем сторонам. У каждой страны есть свои сильные стороны. Готовность развивать трёхсторонние бизнес-взаимодействия на Дальнем Востоке выразил генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Эдуард Черкин.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели телефонный разговор 8 февраля.