Москва, , 08:51 — REGNUM По итогам января 2021 года в России было продано 365,3 тыс. легковых автомобилей с пробегом — на 0,3% меньше, чем в январе 2020 года. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Так, в прошлом месяце на вторичном авторынке России было перепродано 86,2 тыс. машин марки Lada (—2,9%), 40,7 тыс. автомобилей Toyota (—1,9%) и 20,6 тыс. машин Nissan (—2,7%).

Кроме того, в январе было продано 19,7 тыс. автомобилей Hyundai и 19 тыс. KIA. Отмечается, что у этих марок в прошлом месяце зафиксирована положительная динамика продаж (у Hyundai + 1,6%; у KIA +2,9%).

Ранее стало известно, что в 2020 году самое большое увеличение продаж автомобилей с пробегом произошло в Сахалинской области.

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