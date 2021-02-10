Москва, , 08:37 — REGNUM Поставки российского газа в Калининградскую область через территорию Литвы возобновились после непродолжительной приостановки. По данным литовского газотранспортного оператора Amber Grid, на который ссылается «Интерфакс», газ снова начали перекачивать в ночь с 9 на 10 февраля.

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Как пояснили в Газпроме, в настоящее время потребности Калининградской области в природном газе полностью обеспечиваются за счёт Калининградского подземного хранилища.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 9 февраля, стало известно, что транзит газа в Калининград через литовскую территорию был приостановлен по просьбе Газпрома. При этом отмечается, что в компании причин такого решения не назвали.

Напомним, соглашение с Газпромом о транзите в Калининград действует до конца 2025 года, газ поступает на условиях формулы «качай или плати». По его условиям в Калининград через Литву Газпром может прокачивать до 2,5 млрд кубометров газа в год.

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