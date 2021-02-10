Чебоксары, , 08:34 — REGNUM В Чувашии планируют внести изменения в региональный закон о государственной гражданской службе в части повышения окладов чиновникам и жилищного субсидирования. Соответствующий законопроект разработала администрация главы республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Авторы законопроекта отмечают, что он отредактирован в связи с федеральными изменениями, согласно которым уточняются условия проведения экспериментов на государственной гражданской службе, а правительство наделяется полномочиями по определению порядка выплаты материальной помощи служащим, замещающим должности руководителей органов исполнительной власти.

Также предлагается внести и корректировки в части индексации окладов и единовременной выплаты на приобретение жилья.

«Приостановить до 1 января 2022 года действия норм закона «О государственной гражданской службе Чувашской Республики» о ежегодном увеличении (индексации) окладов денежного содержания гражданских служащих, а также предоставлении гражданским служащим, нуждающимся в улучшении жилищных условий, единовременной субсидии на приобретение жилого помещения», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Чувашии приостановили приостанавливают выплаты госслужащим единовременной выплаты на покупку жилья. Тогда отмечалось, что за 11 лет субсидии получили 55 госслужащих.