Чебоксары, 10 февраля 2021, 08:34 — REGNUM В Чувашии планируют внести изменения в региональный закон о государственной гражданской службе в части повышения окладов чиновникам и жилищного субсидирования. Соответствующий законопроект разработала администрация главы республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Авторы законопроекта отмечают, что он отредактирован в связи с федеральными изменениями, согласно которым уточняются условия проведения экспериментов на государственной гражданской службе, а правительство наделяется полномочиями по определению порядка выплаты материальной помощи служащим, замещающим должности руководителей органов исполнительной власти.
Также предлагается внести и корректировки в части индексации окладов и единовременной выплаты на приобретение жилья.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Чувашии приостановили приостанавливают выплаты госслужащим единовременной выплаты на покупку жилья. Тогда отмечалось, что за 11 лет субсидии получили 55 госслужащих.