Барнаул, , 08:26 — REGNUM Информацию о том, что в январе 2021 года объем ипотечных кредитов, выданных российскими банками, установил рекорд, директор алтайского офиса оператора недвижимости «Перспектива 24» Дмитрий Дворядкин назвал неожиданной.

В комментарии ИА REGNUM он также отметил:

«Честно говоря, неожиданные данные. В наших банках на Алтае тишина, резкий спад у всех. По нашим данным, также показатель меньше, чем в январе 2020 года».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что с начала 2021 года гражданам России было выдано 96 тыс. ипотечных кредитов на сумму 265 млрд рублей, тогда как годом ранее за тот же период квартиру в ипотеку брали 78 тыс. раз (общая сумма тогда составила 189 млрд рублей), сообщили в РБК со ссылкой на предварительную оценку «Дом.РФ» и Frank RG.