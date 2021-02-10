Владивосток, , 09:06 — REGNUM Во Владивостоке на совещании под руководством полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева обсудили проблемы экспорта рыбной продукции в интересах отечественных рыбопромышленников, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт правительства РФ.

Мороженая рыба Fish.gov.ru

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Власти КНР ещё в конце 2020 года в качестве меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции приняли решение о практически полном закрытии китайских портов для выгрузки мороженой рыбопродукции.

«На Дальнем Востоке добывается более 70% российской рыбы. Общий объём составляет 3,6 млн тонн. В этом году мы столкнулись с затруднениями, связанными с коронавирусными ограничением, а потом и запретом ввоза российской рыбы в Китай, куда экспортировалось более 60% рыбы. Есть существенная угроза экономическим интересам России, доходам граждан, которые работают в этой отрасли. Совершенно очевидно одно: нельзя быть сильно зависимыми от экспорта в какую-то одну страну, необходимо проработать вопрос поставок на другие рынки, развивать возможности переработки внутри страны, на Дальнем Востоке», — сказал Трутнев.

В портовых дальневосточных городах холодильные мощности могут обеспечить хранение 30 тыс. тонн продукции из минтая. Транспортные рефрижераторные суда способны принять ещё порядка 50 тыс. тонн. Компании по добыче минтая обеспечат переработку 160 тыс. тонн сырья в продукцию с высокой добавленной стоимостью.

«Мы сейчас будем создавать условия, чтобы уменьшить зависимость от экспорта рыбы. Здесь важны инвестиции, и мы разработаем программу комплексной поддержки инвесторов в этой сфере. В результате рассчитываем, что через 1,5−2 года на Дальнем Востоке появятся новые заводы по переработке рыбы для поставок на внутренний рынок, а также на экспорт», — добавил Юрий Трутнев.

Ведётся работа в рамках выполнения поручения президента о введении механизма «квоты в обмен на инвестиции». В частности, квоты были выделены под строительство на Дальнем Востоке 14 рыбоперерабатывающих заводов, из которых девять уже заработали на Камчатке, в Приморье и на Сахалине.

Полпред президента дал ряд соответствующих поручений федеральным министерствам и ведомствам. Отдельно поручено принять дополнительные меры по недопущению распространения коронавируса при поставках рыбной продукции за границу.

Как сообщало ИА REGNUM, президенту РФ будет доложено о госструктурах, которые затянули сроки и не исполнили указ о переезде из Хабаровска во Владивосток в связи с переносом дальневосточной столицы. Об этом, находясь в рабочей поездке в Приморье, рассказал Юрий Трутнев.