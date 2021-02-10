Пекин, , 07:47 — REGNUM Более 10 новых железнодорожных линий было запущено в эксплуатацию по всему Китаю за прошедший год, что сулит пользу множеству пассажиров на грядущих новогодних праздниках, сообщает 10 февраля газета China Daily.

Новые железнодорожные линии являются как обычными, так и скоростными. В частности, была открыта крупная линия, соединяющая Пекин с Новым районом Сюнань — «городом будущего» в провинции Хэбэй.

Другая линия, открытая в прошлом оду, соединяет столицу Нинся-Хуэйского автономного района город Иньчуань со столицей провинции Цинхай городом Синином. Она таким образом продлила скоростную ветку до Нинся.

Кроме того, железнодорожная лини, связывающая город Голмуд в Цинхае с городом Корла в Синьцзян-Уйгурском автономном районе была запущена в эксплуатацию в прошлом году, став третьей железной дорогой. Соединяющей Синьцзян с другими регионами Китая.

В прошлом году было запущено в эксплуатацию в общей сложности 4933 км новых железнодорожных путей. На этот год поставлена цель открыть еще 3700 км дорог.

Железнодорожная сеть Китая быстро развивалась в последнее десятилетие, особенно скоростной ее сегмент, протяженность которого за последние пять лет практически удвоилась и достигла 37 900 км, занимая первое место в мире по протяженности.