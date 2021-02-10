Сингапур, , 07:38 — REGNUM Платина продолжила расти в цене, достигнув отметки $1207,94 за тройскую унцию на бирже SGPMX в Сингапуре, следует из данных торгов.

Таким образом, цена на платину стала максимальной с 2015 года.

Экономисты Bloomberg отметили, что платина дорожает из-за восстановления её котировок по отношению к золоту и серебру, а также в связи со слабеющим долларом.

По прогнозу UBS Group AG, металл вырастет в цене до $1250 на фоне повышения инвестиционного спроса и восстановления мировой экономики.

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