Пекин, , 07:29 — REGNUM Индекс потребительских цен, являющийся главным мерилом инфляции, в Китае сократился на 0,3% в годовом исчислении в январе против 0,2% падения в декабре прошлого года, сообщили 10 февраля в Национальном бюро статистики КНР.

Индекс потребительских цен вырос на 1% в месячном исчислении, увеличившись на 0,3 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем.

Цены на продовольствие выросли на 1,6% в годовом исчислении в прошлом месяце, увеличившись на 0,4 процентных пункта относительно декабря и внесли свой вклад в рост индекса примерно на 0,3 процентных пункта, отметил старший статистик бюро Дун Лицзюань.

В январе 2020 года в Китае наблюдался рост индекса потребительских цен, который в основном был обусловлен празднованием Китайского Нового года.

В январе цены на овощи выросли на 10,9% в годовом исчислении, в то время как цены на свинину, курицу и утку снизились на 3,9%, 10,7% и 6,8% в годовом исчислении соответственно.