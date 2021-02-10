Москва, , 07:27 — REGNUM «Росатом» подал многомиллионный иск к государственному предприятию «РАДОН», которое входит в дивизион госкорпорации. Заявление пока арбитраж Москвы не принял к производству, передаёт ИА REGNUM.

Иск Иван Шилов © ИА REGNUM

Претензии госкорпорации получены судом 9 февраля 2021 года. Ответчиком выступает ФГУП «Объединённый эколого-технологический и научно-исследовательский центр по обезвреживанию РАО и охране окружающей среды» («РАДОН»). Сумма исковых требований — 40 486 661,47 рубля, но детали пока неизвестны.

В июле 2019 года «Росатом» частично выиграл финансовый спор с ФГУП, взыскав 2 млн рублей неустойки по контракту от 2018 года.

Напомним, «РАДОН» в феврале 2021 года попал в медиаповестку после объявления госкорпорацией «Росатом» тендера на разработку документации для последующего строительства комплекса по переработке радиоактивных отходов. Строить комплекс будут на территории ФГУП.