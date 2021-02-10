Киев, , 07:05 — REGNUM Кредит в размере $90 млн планирует предоставить Украине Всемирный банк для борьбы с распространением коронавируса. Об этом 9 февраля сообщили в пресс-службе украинского минфина.

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При этом $30 млн из указанной суммы страна может не возвращать при условии вакцинации от коронавирусной инфекции 10 млн граждан. Совещание по поводу выделения кредита проводилось еще 5 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что все население страны будет обеспечено вакциной от COVID-19 до конца 2021 года.

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