Анастасия Степанова, 10 февраля 2021, 07:33 — REGNUM Во Владивостоке решается судьба 400 бывших сотрудников оборонного предприятия России — завода «Радиоприбор», который был обанкрочен более четырёх лет назад. Производственные мощности перешли в аренду ОАО «Дубненский машиностроительный завод имени Н. П. Федорова», а коллектив стал частью обособленного подразделения «ДМЗ». Сообщается, что в 2021 году заканчиваются контракты по гособоронзаказу, и уже сейчас коллективу предложено искать новые места работы. Помочь в трудоустройстве обещают местные власти и «ДМЗ», но фактически слаженный, квалифицированный коллектив специалистов «раскидают» по тем предприятиям, где есть вакансии. ИА REGNUM попыталось разобраться в сложившейся ситуации и выяснило, что на 26 февраля 2021 года также назначены торги по продаже «Радиоприбора» как имущественного комплекса. Старейший завод пустят с молотка за сумму чуть более 1,6 млрд рублей.

Митинг в поддержку завода. Работники Радиоприбора во Владивостоке. 21 февраля 2016
Митинг в поддержку завода. Работники Радиоприбора во Владивостоке. 21 февраля 2016
Vl.ru

О предложениях «ДМЗ» и властей

9 февраля 2021 года начала работу специальная рабочая группа в составе правительства края и арендатора промышленных мощностей «Радиоприбора» — ОАО «Дубненский машиностроительный завод имени Н. П. Федорова». По сообщению пресс-службы краевой администрации, среди задач группы — помочь коллективу с трудоустройством. Почему же более 400 сотрудникам предприятия потребовался новый работодатель?

Здание проходной ДМЗ им. Н. П. Федорова. г.Дубна
Здание проходной ДМЗ им. Н. П. Федорова. г.Дубна
Una2704

Дело в том, что в 2017 году ОАО «Радиоприбор» было обанкрочено. Промышленные мощности предприятия для того, чтобы выполнить государственный оборонный заказ, передали в аренду ОАО «Дубненский машиностроительный завод имени Н. П. Федорова». Из сообщения краевой администрации следует, что сроки исполнения этих контрактов истекают в 2021 году. Уже сейчас «ДМЗ» предложило работникам готовиться к переходу на новые места работы. Были такие варианты решения вопроса: досрочное расторжение соглашений с выплатой компенсации в размере пятикратной среднемесячной зарплаты, трудоустройство в режиме простоя до окончания срока действия контрактов при сохранении 2/3 зарплаты или переезд в Дубну на работу в «ДМЗ». Краевые власти также готовы помочь с трудоустройством на заводы региона, где есть вакансии.

ДМЗ им. Н. П. Федорова. г.Дубна
ДМЗ им. Н. П. Федорова. г.Дубна
Dmzdubna.ru

Позиция рабочих «Радиоприбора»

Коллектив «Радиоприбора» ратует за сохранение предприятия и уже обратился к властям с такой просьбой.

«Трудовой коллектив хочет работать на этом заводе», «Люди хотят спасти завод, и возможности в этих обсуждениях спасти его нет», «У нас надежда только одна: чтобы этот вопрос попал куда-нибудь высоко в Москву», «У нас тут не предприятие, а конфетка, всё замечательно, окна пластиковые, на территории клумбы, станки отличные, уникальные, цеха великолепные! Тут специалисты работают высочайшего уровня, у них даже клейма именные есть!», — поделились наболевшим в комментариях ОТР и vl.ru работники предприятия.

Издание vl.ru со ссылкой на членов коллектива сообщило, что в конце ноября 2020 года весь персонал уволили и приняли на работу по срочным договорам, которые заканчиваются 26 ноября 2021 года. Уточнялось также, что объём работ, который мог бы выполнить завод во Владивостоке, планируется передать в Кыштым Челябинской области, на АО «Радиозавод». Официально эти данные «ДМЗ» не комментировало. Лишь краевые власти в комментариях СМИ отмечали, что «ДМЗ», как генподрядчик, принял решение завершить гособоронзаказ на другом предприятии.

5 февраля 2021 года после ознакомления с планами работодателя сотрудники завода вышли на митинг. Тогда же стало известно об обращении коллектива в прокуратуру из-за опасений массовых увольнений. Была организована проверка, о результатах которой пока не сообщалось.

Работники Радиоприбора у проходной завода. Владивосток. 2021
Работники Радиоприбора у проходной завода. Владивосток. 2021
Цитата из видео: Сотрудники «Радиоприбора» вышли на митинг против массовых увольнений. VL.ru. 05.02.2021. Россия

Как «Радиоприбор» дошёл до банкротства?

ОАО «Радиоприбор», по данным ЕГРЮЛ, учреждено в июне 1994 года во Владивостоке. Основной вид деятельности — производство боеприпасов и оружия. Уставный капитал — более 131 млн рублей. Учредителем был комитет по управлению государственным имуществом Приморского края. По открытым данным, активы предприятия на март 2014 года оценивались в 333,511 млн рублей.

В августе 2009 года распоряжением правительства РФ №1226-р предприятие было включено в перечень стратегических организаций.

По данным ЕГРЮЛ, завод был соучредителем ряда юрлиц, но действующими на сегодня являются только два из них. Так, ООО «Вертекс» было создано для управления недвижимостью в феврале 2001 года. Среди совладельцев, помимо «Радиоприбора», Леонид Король и Виктор Мосин. А в феврале 2000 года было создано ООО «Научно-производственное предприятие «Энергетик», где долю более 15% имеет «Радиоприбор». Среди совладельцев — девять физлиц. Работает компания в сфере строительства инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения.

Старейший завод региона начал испытывать трудности в 2014 году. А уже в декабре 2015 года в арбитраж Приморского края поступил первый банкротный иск от кредитора.

5 апреля 2016 года в отношении ОАО «Радиоприбор» ввели процедуру банкротства — наблюдение, временным управляющим утвердили Владимира Тихонова. Из отчёта управляющего по итогам наблюдения следует, что на 31 декабря 2015 года балансовая стоимость имущества завода составляла 3 375 107 000 рублей, а реестр требований кредиторов содержал претензии на сумму 3 358 273 072 рубля. Имелись также обязательства перед коллективом — 1158 работниками.

В мае 2016 года сотрудникам предприятия выдали уведомления о сокращении. Часть коллектива тогда перешла на «ДМЗ», филиалом которого фактически стало предприятие, так как подмосковный завод получил в аренду оборудование и площади «Радиоприбора».

Далее было внешнее управление, а в марте 2017 года завод уже объявили банкротом.

В 2015—2017 годы «Радиоприбор» часто фигурировал в сообщениях прокуратуры как должник по зарплате. В январе 2017 года надзорная инстанция сообщала о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего гендиректора, которому вменялась не только невыплата зарплаты, но и сокрытие средств.

К введению конкурсного производства была проведена инвентаризация. На январь 2017 года активы оценили в 2 071 413 008,67 рубля при 3 096 771 646,1 рубля требований в реестре.

Конкурсное производство продолжается.

Что же дальше? А дальше, если заказов нет и арендатор уйдёт с площадки, оборудование и всё имущество будут пущены с молотка.

Попытки реализовать актив уже предпринимались не раз, но покупателей не нашлось. Тем временем выкупная цена становится все меньше и меньше.

На 26 февраля 2021 года назначены торги по продаже предприятия как имущественного комплекса, включающего земельные участки, здания, оборудование, сырье и всё остальное. Начальная цена лота — 1 664 088 699,84 рубля при «шаге» 5%. При этом, например, ещё в октябре 2020 года на торгах цена превышала 1,848 млрд рублей.

Также на 19 февраля планируется реализовать с торгов долю завода в уставном капитале московского ЗАО «Активные операции». Начальная цена ценных бумаг — 114,75 млн рублей.

Долги предприятия в рамках банкротного дела тем временем растут. На 16 марта назначено заседание по рассмотрению требований «Примсоцбанка» о взыскании 11,76 млн рублей, заявленных как убытки.

К слову, в ноябре 2020 года «Радиоприбор» через суд пытался взыскать с «ДМЗ» некий долг — почти 120 тыс. рублей. Вердикт по делу пока не обнародован. Стоит отметить, что это не единственные судебные споры, в которых встречались стороны. Вот, например, в мае 2017 года «ДМЗ» подал иск на сумму свыше 60,3 млн рублей к «Радиоприбору». В ходе слушаний выяснилось, что подмосковный завод ещё в мае 2016 года дал взаймы своему будущему арендодателю 80 млн рублей. Уточнялось, что договор заключили уже тогда, когда предприятие было под наблюдением и «на основании определения Арбитражного суда Приморского края от 05.04.2016 года в условиях отсутствия финансовой возможности заемщика осуществлять выплату заработной платы своим работникам, осуществляющим исполнение обязательств ОАО «Радиоприбор», как участника кооперации, в том числе по договору №0460/135−14 от 18.06.2014 года на изготовление и поставку изделий У-501». Долг в итоге был взыскан, ухудшив общую финансовую картину на «Радиоприборе».

О правопреемнике «Радиоприбора»

По данным из единого реестра юридически значимых сведений, правопреемником завода-банкрота является ОАО «Военно-промышленный комплекс «Радиоприбор». Данное юрлицо было создано путём реорганизации в форме выделения в октябре 2011 года. Уставный капитал — 23,37 млн рублей.

В ноябре 2018 года ФНС России в лице ИФНС России по Первомайскому району Владивостока направило банкротный иск в адрес ОАО. А уже в начале декабря 2019 года в отношении должника ввели наблюдение.

В начале декабря 2020 года и это предприятие было объявлено банкротом.

Из отчёта управляющего следует, что на 2018 год балансовая стоимость имущества составляла 18,589 млн рублей. При этом реестр требований содержит претензии лишь на 6 750 148,78 рубля.

3 июня 2021 года суд заслушает отчёт конкурсного управляющего.

Орден Трудового Красного Знамени на территории ДМЗ им. Н. П. Федорова. г.Дубна
Орден Трудового Красного Знамени на территории ДМЗ им. Н. П. Федорова. г.Дубна
Una2704

Об арендаторе и его бенефициарах

Арендатор мощностей «Радиоприбора» — АО «Дубненский машиностроительный завод им. Н. П. Федорова». Его обособленное подразделение во Владивостоке поставлено на учёт в апреле 2017 года.

Из отчёта компании за 2017 год (год подписания арендного договора) следует, что 100% акций в нём принадлежали ОАО «Концерн «РТИ Системы».

На сайте «РТИ» на сегодня предприятие в Дубне всё также фигурирует как часть актива АО «РТИ» (частный российский научно-производственный концерн). Последнее, в свою очередь, входит в состав ПАО АФК «Система». В структуре капитала группы АФК «Система» 59,2% у Владимира Евтушенковамиллиардера, который в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2020» занял 65-е место.

Объявлению о сворачивании работ во Владивостоке предшествовало ещё одно событие — в октябре 2020 года у Дубненского машзавода произошла смена гендиректора. На этот пост был назначен Александр Безруков.