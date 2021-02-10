Хабаровск, , 05:04 — REGNUM В Хабаровском крае компаниям, занимающимся заготовкой древесины, предлагают воспользоваться государственной мерой поддержки по линии фондов развития промышленности. Для этих целей создана «Лесная программа» по которой предприниматели могут получить от 20 до 100 млн рублей сроком до трёх лет под ставку от 1 до 3% годовых. Помимо этого, предоставляется отсрочка платежа по уплате основного долга, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Перед предприятиями стоит задача переориентации из лесозаготавливающих в перерабатывающие — с 2022 года начнёт действовать запрет на вывоз необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород. Уже сегодня из-за повышения таможенных пошлин наблюдается снижение объёмов заготовки и сбыта за границу необработанных лесоматериалов.

Согласно прогнозам, в ближайшие три года в Хабаровском крае ожидается увеличение экспорта продукции переработки: пиломатериалов, шпона, топливных гранул. Активная работа предприятий в этом направлении может привести к появлению более тысячи новых рабочих мест.

Целевое направление займа — организация новых или модернизация существующих деревоперерабатывающих мощностей. В рамках программы можно закупить технологическое (лесопильное, сортировочное, сушильное и т.д.), вспомогательное оборудование, к которому относится и погрузочно-разгрузочная техника. Программа позволяет закупать как отечественное, так и импортное оборудование.

«Несмотря на нововведения участники рынка понимают, что производство должно быть обеспечено сырьем, его добыча не прекращается. Предприятиям помогут в приобретении дорогостоящей техники для этой работы с помощью специальных лизинговых программ», — пояснил директор Фонда развития промышленности края Александр Бобошко.

Фонд не реализует лизинговые программы самостоятельно, а является участником сделки, в рамках которой софинансирует авансовый платеж в объеме до 45%. Кроме того, если у предприятий имеется потребность в лесозаготовительных комплексах, то им рекомендуется участие в обеих программах одновременно. На текущий момент заинтересованность проявили около 25 предприятий края, работающих в отрасли.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2021 года в России начался эксперимент по прослеживаемости оборота древесины. Первыми участниками эксперимента стали лесопромышленники Вологодской, Архангельской, Тверской, Иркутской областей. По результатам пилотной проверки с 1 июля 2021 года система ЛесЕГАИС, в которой можно прослеживать древесину и сделки с ней, начнёт работу на постоянной основе в масштабах всей страны.