Пекин, , 04:40 — REGNUM Китай опубликовал шесть документов, детально отражающих технические требования и методы тестирования ключевой гражданской продукции с применением навигационной спутниковой системы BeiDou (BDS), сообщает 9 февраля агентство Синьхуа.

Документы были выпущены с целью содействия создания системы сертификации для ключевой продукции с применением систем BDS-3, сообщили в Канцелярии спутниковой навигации Китая.

Технические требования и методы тестирования подготовлены для чипов, интегральных чипов, антенн, ресиверов и навигационных модулей, а также для ключевой продукции BDS-3, которая применяется в гражданской сфере.

Напомним, что Китай официально запустил работу BDS 31 июля 2020 года с открытием новой системы BDS-3 для всех пользователей по всему миру.