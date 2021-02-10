Пекин, , 04:34 — REGNUM Власти Китая выпустили на рынок еще 30 тыс. тонн свинины из центральных государственных резервов в преддверии роста спроса на это мясо во время празднования приближающегося Китайского Нового года, сообщает 9 февраля агентство Синьхуа.

В общей сложности 240 тыс. тонн «резервной» свинины было выпущено властями страны на рынок в рамках девяти этапов с 17 декабря 2020 года, сообщили в Национальной комиссии развития и реформы КНР.

В настоящее время в стране наблюдаются достаточное рыночное поставки зерна, масла, мяса, яиц и овощей, а также падение цен на свинину и яйца. 8 февраля розничные цены на свинину в 36 крупных городах Китая составили 14,9 юаня (около $2,3) за кг, снизившись на 2% по сравнению с предыдущим максимумом, в то время как цены на яйца снизились на 7,6% до 2,7 юаня за кг.

Напомним, что рынок свинины Китае серьезно пострадал в 2020 году из-за африканской чумы свиней.