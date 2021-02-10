Москва, , 03:34 — REGNUM Арбитраж Москвы отказал во взыскании более 1,3 млрд рублей с бывшего владельца «Первой образцовой типографии» — ООО «Юнитекст». Истцом по финансовому спору выступало «Асана Трейдинг лимитед (БВО)». Иск ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Судья Дьяконова, рассмотрев спор на сумму 1 338 133 956 рублей 18 копеек, вынесла вердикт — «в иске отказать». Мотивировки суда пока неизвестны, так как полное решение ещё не обнародовано.

В декабре 2020 года в рамках спора по ходатайству истца с третьего лица — ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие» были истребованы документы. В их числе — сведения о платеже от 3 ноября 2015 года по договору на обеспечение подрядных работ в сумме 388 млн рублей по счету, принадлежащему «Юнитексу», и выписка по расчётному счету ООО «ИнвестПром».

Напомним, в 2017 году «Юнитекст» было единственным акционером типографии. По другому иску тот же иностранный кредитор в 2019 году взыскал с фирмы более 2 млрд рублей долга по кредиту и свыше 685 млн рублей неустойки. В деле речь шла о кредите, выданном на приобретение типографии, которая входила в федеральный план приватизации.