Брюссель, , 02:22 — REGNUM Сумму до €7 млрд планируют выделить власти ЕС на поддержку странам Ближнего Востока и Северной Африки в течение семи лет — с 2021 по 2027 год. Об этом 9 февраля сообщается на сайте Еврокомиссии (ЕК).

Речь идет о государствах, включенных Евросоюзом в так называемую программу Южного соседства. В их число входят Алжир, Тунис, Египет, Ливия, Марокко, Израиль, Иордания, Ливан, Палестина и Сирия.

Программа предполагает финансирование пяти секторов: развитие человеческого потенциала, укрепление правовой системы, продвижение цифровых технологий, строительство объектов альтернативной энергетики, а также решение проблем в сферах безопасности и миграции.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января ЕС объявил о намерении выделить на гуманитарную помощь третьим странам в 2021 году €1,4 млрд, что на 60% больше, чем планировалось ранее.

Читайте ранее в этом сюжете: ЕС выделит в 2021 году €1,4 млрд на гуманитарную помощь