Нью-Йорк, США, , 03:09 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США по итогу торгов 9 февраля показали разнонаправленное движение, при незначительном росте Nasdaq, обновившем исторический максимум.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 9,93 пункта (0,03%), до уровня 31 375,83 пункта. S&P 500 упал несколько больше — на 4,36 пункта (0,11%), до уровня 3911,23 пункта. Nasdaq к завершению дня вырос на 20,05 пункта (0,14%), до уровня 14 007,70 пункта.

Цена мартовских фьючерсов на нефть WTI к концу дня поднялась на $0,47 (0,81%), до уровня $58,44 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле вскоре после открытия торгов 9 февраля преодолела уровень $61, впервые с января 2020 года.

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