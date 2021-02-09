Вашингтон, , 22:59 — REGNUM Министерство энергетики США ожидает, что мировое потребление нефти в 2021 году составит в среднем 97,7 млн баррелей в сутки, что на 5,4 млн баррелей выше показателя минувшего года. Об этом сообщает 8 февраля управление энергетической информации министерства (EIA).

Следует отметить, что приведённая оценка оказалась хуже январского прогноза ведомства. Месяцем ранее EIA ожидало увеличения спроса на нефть в текущем году на 5,6 млн баррелей в сутки.

В то же время министерство улучшило свой прогноз по росту спроса в 2022 году. Теперь оно ожидает увеличения показателя не на 3,3 млн, а на 3,5 млн баррелей — до 101,2 млн баррелей в сутки.

Напомним, ранее Минэнерго США повысило прогноз по средним ценам на нефть Brent и WTI в 2021 году.

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